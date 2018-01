Il centrodestra serra le fila a Isernia: il candidato governatore sarà indicato dal tavolo nazionale. Patriciello: “Auspico a una campagna elettorale seria e corretta, requisiti che spesso mancano in Molise”

Il centrodestra si è ritrovato a Isernia, per serrare le fila in vista delle prossime elezioni Politiche e Regionali. C’erano tutti i big: da Patriciello, passando per la coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, i consiglieri regionali Cavaliere, Niro, Fusco Perrella e Micone, arrivando a Perrella, Tiberio, Teresio Di Pietro, Izzi, Cefaratti.

Patriciello è stato intercettato dai cronisti, spiegando come “gli incontri di questi giorni siano rivolti al programma per il Molise da costruire”.

L’eurodeputato ha aggiunto anche che il candidato governatore lo indicherà il tavolo nazionale, che si riunirà la prossima settimana. “Personalmente – ha aggiunto Patriciello – sono per un candidato che rappresenti il consenso popolare, rispetto a una coalizione quanto più larga possibile”.

Patriciello, infine, ha auspicato una campagna elettorale sana, perché in Molise “serietà e correttezza, spesso, vengono meno nelle competizioni elettorali e democratiche. Possiamo non condividere un’idea, ma la correttezza viene sempre prima di tutto”.

“Frattura – le parole di Patriciello – sarà governatore fino alle elezioni e, dunque, l’interlocutore è lui fino alla scadenza elettorale. Io non ho avuto alcun incontro con lui e rispondere alle accuse di chi cerca di avvelenare i pozzi non mi appartiene come metodo (il riferimento è a Iorio, ndr)”.

“Io – ha rimarcato Patriciello – sono un parlamentare europeo, perché nel 2014 sono risultato tra i più votati di Forza Italia sull’intero territorio nazionale. Una competizione che mi rivedrà in corsa nel 2019”, così la risposta dell’eurodeputato a chi gli ha sottolineato come per cinque anni abbia appoggiato l’attuale governo regionale.

E Orgoglio Molise? “Sarà un nuovo contenitore politico – ha concluso Patriciello – oppure concorrerà insieme a Forza Italia alle prossime regionali”.

