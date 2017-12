Nel giorno di Natale non mancano mai sulle tavole napoletane, ma anche in molte famiglie del Molise che, questa tradizione la conservano anche in occasione del Carnevale. Si tratta dei famosi ‘Struffoli’, molto diffusi in regione con il nome di ‘cicerchiata’, la cui preprazione non è per l’appunto riservata esclusivamente al periodo natalizio.



Il pasticciere, Vittorio Sallustio, in questo giorno di festa svela i segreti della ricetta tradizionale.

Ingredienti: farina gr 500; uova gr 240; sale gr 2; zucchero gr 85; burro gr 75; liquore all’anice gr 40; miele gr 300.

Per la decorazione: zuccherini colorati q. b.

Tempo di esecuzione: 40 minuti

Procedimento: Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio e lavorabile.

Lasciare riposare l’impasto per almeno 30 minuti. Formare con l’impasto delle serpentine con un diametro di 1 centimetro. Tagliare poi per ricavare dei “gnocchetti” da 1 centimetro circa.

Passarli in un pò di farina per non farli attaccare e, poco per volta, friggere in olio di arachide a 175 gradi. Scolarli e appoggiarli su carta assorbente.

In una pentola portare a bollore il miele, aggiungere gli struffoli ed amalgamare per un paio di minuti.

Versare, quindi, nei pirottini e decorare con i zuccherini colorati.

Il dolce è servito.

